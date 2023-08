Guardia reale rompe il protocollo per la foto con un ragazzo down | il gesto commuovente

Quello che accade subito dopo è commuovente e inusuale : è infatti laa fare un passo di lato per avvicinarsi alla coppia e scattare la foto ricordo. Continua a leggere su Tg. La7.it - ......il monitoraggio del traffico in tempoh 24. Sono in corso azioni preventive per garantire una vacanza sicura a bagnanti e diportisti. Alla luce della consolidata collaborazione tra......il monitoraggio del traffico in tempoh 24. Sono in corso azioni preventive per garantire una vacanza sicura a bagnanti e diportisti. Alla luce della consolidata collaborazione tra...

Guardia reale inglese rompe il protocollo e si avvicina al ragazzo con la sindrome di down per una foto: la sc ilmattino.it

Sono decine le immagini che ritraggono le urla violente e improvvise dei militari per allontanare quelli più invadenti e spregiudicati contribuendo a creare una sorta di "aura respingente" attorno ...Bollino rosso a partire da questo pomeriggio e nelle giornate di sabato 19 agosto e domenica 20 agosto. In vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti sabato 19 agosto dalle 8 alle 16, domenica 20 ...