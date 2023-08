Griezmann | “Joao Felix e l’Atletico? Vissuta stessa situazione e ho danneggiato club”

... "In passato ho vissuto la stessa situazione di, perché me la sono andata a cercare. Avevo fatto un danno al club", ha ammesso. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...... Dembelé, Kessié,, Nico Gonzalez e Trincao. Per quanto riguarda le entrate, invece, sono ... L'interesse che è stato mostrato perè concreto però, come riportato dal Mundo Deportivo, i ...Andando più a fondo, possiamo notare cheFelix occupa la quinta posizione del ranking per ...2 milioni Enzo Fernández: Benfica - > Chelsea 121 milioni Antoine: Atlético Madrid - > ...

Griezmann su Joao Felix: "Ho vissuto la sua stessa situazione, ho fatto un danno all'Atletico" TUTTO mercato WEB

Intervistato da ESPN, Antoine Griezmann ha commentato, tra i vari argomenti affrontati, anche la situazione difficile del compagno di squadra Joao Felix, molto simile a quella da lui precedentemente ...Arrivato come ‘una scommessa’ Joao non ha mai brillato ed anzi la situazione lo ha visto rendere molto meno rispetto alle aspettative dei tifosi. Se Griezmann ha poi fatto ritorno all’Atletico Madrid, ...