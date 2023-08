Grecia | il pugno duro contro i balneari | 22 arresti per occupazione abusiva di spiagge

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sono in tutto 22 le persone arrestate inper aver violato le norme sull’dello spazio pubblico sulledurantelli effettuati a Paros, Rodi e Mykonos. Da alcune settimane è infatti in corso in varie località marittime greche la cosiddetta “rivolta degli asciugamani”, una protesta portata avanti da cittadini che occupano porzioni di spiaggia privatizzati illegalmente da gestori, che operano talvolta oltre i limiti delle loro concessioni, quando non del tutto irregolarmente, impedendo l’accesso allea chi non affitta ombrelloni e lettini. A Mykonos 18 persone sono state sorprese mentre installavano una piattaforma metallica di 380 metri quadrati su una spiaggia senza permesso. Fermato anche un gestore di un’attività commerciale che aveva ...

... " Tema d'amore " da "Nuovo Cinema Paradiso" per soprano, tromba e pianoforte; " Per undi ... in Croazia, in Bulgaria, in, in Austria, in Tunisia e in Repubblica Dominicana. Il ...Coreografa e danzatrice (le sue creazioni si ispiravano allaantica e a Isadora Duncan, ... o quella clausola a proposito dell'Opera dell' Accademia Nazionale di Danza, come scritto di suo&...Silenzio il sabato, la bomba è scoppiata nel primo pomeriggio di domenica, quando dallaè arrivata la Pec, scritta e firmata di suoda Mancini, in cui il ct rassegnava le dimissioni. ...

Il pugno duro della Grecia contro i balneari: 22 arresti per ... Il Fatto Quotidiano

Aleksandar Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in conferenza stampa in Grecia del problema della violenza negli stadi. Insieme al con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha commentato ...