Grassani | «Il Napoli ha creduto a Spalletti quando ha detto “sono esaurito mi devo fermare”»

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’avvocato Mattiaè intervenuto a radio Crc parlando ancora una volta dei risvolti legali della questione Lucianoe Nazionale. «La confusione sulla vicendaè dovuta alla cattiva lettura o scarsa informazione legata ad una clausola che clausola non è. Ma si tratta di un verbale di coinciliazione con una consistente di sette pagine, sottoscritta dai rispettivi staff legali e condivisi dae De Laurentiis.ha presenziato in prima persona alla ratifica degli accordi. Che l’obbligo di pagare una penale o una somma non sia valida, fa parte di una cattiva informazione.causa stress e motivi personali voleva fermarsi un anno: qual ora cambiasse idea doveva pagare una somma a scalare a seconda del periodo di tempo che restava fermo. ...