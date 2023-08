Grande Fratello | un campione sportivo entra ufficialmente nel cast del reality | ecco chi è

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Mancano ormai poche settimane alla prima puntata del, ilshow condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e che vedrà uno straordinario ritorno alle origini. Solo pochi Vip e tutti ben noti al pubblico entreranno nella Casa di Cinecittà.spazio verrà dato alla gente “comune” con tante storie da raccontare. Mentre si stanno svolgendo i provini per trovare i nuovi Nip, TvBlog ha lanciato in anteprima una clamorosa notizia in merito a uno dei Vip che farà parte del. Si tratta delolimpico Alex Schwazer: Alex Schwazer sarà fra i protagonisti della nuova serie del celebreshow di Canale 5 Alex sarà dunque fra i concorrenti della trasmissione che dall’11 settembre tornerà ad affacciarsi sui teleschermi di Canale 5 con ...