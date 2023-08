Grande Fratello | Grecia Colmenares nel cast della nuova edizione

Tutto tace sui concorrenti della prossima edizione del, ma nelle scorse ore magazine e quotidiani hanno riportato alcune indiscrezioni, nonostante al momento non sia arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della produzione del reality ...Il cast della nuova edizione delincluderà tra i concorrenti un noto campione olimpico italiano nel campo dello sport. Secondo quanto riportato da TvBlog, Alex Schwazer ha superato le selezioni ed è stato annunciato ...... a poche settimane dall'11 settembre, data ufficiale dell'inizio della nuova edizione del, spuntano altri nomi di personaggi dello spettacolo che vedremo nel reality di Canale5 ...

Gli amanti del genere andranno sicuramente in visibilio, così come è accaduto ad Alfonso Signorini quando ha ricevuto il ’si’ dalla concorrente che più di tutte desiderava ospitare nella casa del Gran ...Inizia a prendere forma il nuovo Grande Fratello targato Canale 5. Dopo l'arrivo della giornalista del Tg5 Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica in studio (al posto di Sonia Bruganelli e di ...