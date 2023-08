Granchio Blu | flagello o risorsa?

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) IlBlu ha invaso l’Italia ma da minaccia per l’ecosistema marino e l’economia può trasformarsi in una. In Italia è scattato l’allarme per il forte aumento delblu (Callinectes sapidus), specie aliena e invasiva che sta danneggiando gravemente la produzione di vongole filippine, in particolare in Emilia Romagna e Veneto. Uno vero e proprio stato emergenziale dichiarato dal Governo e per il quale con il recente Decreto Omnibus sono stati 2,9 milioni di euro per sostenere i costi associati. Mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha avviato uno studio congiunto con Veneto Agricoltura e ARPAV per il monitoraggio di questo esemplare. Unalieno che al suo arrivo non sembra aver destato forti preoccupazioni nella popolazione ed è da subito finito sulle tavole degli italiani venduto come ...