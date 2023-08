Gran Bretagna | infermiera condannata per aver ucciso 7 neonati mentre lavorava all’ospedale di Chester

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un’britannica di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole dell’omicidio di 7e del tentato omicidio di altri 6nel reparto neonatale dell’ospedale ditra il 2015 e il 2016. La donna era stata individuata ed arrestata nel 2018 e durante il processo, iniziato lo scorso ottobre, i pm hanno accertato che nella struttura sanitaria era stato registrato un aumento dei casi di morte e deterioramento improvviso dello stato di salute deisenza una motivazione apparente. Secondo quanto deliberato dalla giuria del Tribunale di Man, la donna era presente in ciascuno dei casi sospetti come una “presenza malevola costante” nell’unità neonatale nel momento in cui i bimbi si sono sentiti male o sono morti. La donna, che ...