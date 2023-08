GP Austria | MotoGP Libere 2 | si impone Bezzecchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023) Anche la seconda sessione di provedel Gran Premio d’é andata ufficialmente in archivio. Continuano le sorprese in questi weekend die nel pomeriggio é stato Marcocon il tempo 1:28.533. Passaggi pressoché perfetti davanti a Maverick Vinales e Pecco Bagnaia che hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Dalla lista dei primi 10, ovvero coloro che entrano direttamente in Q2, sono rimasti fuori sia Luca Marini, 11esimo, che Marc Marquez che invece ha chiuso 13esimo. Ecco dunque come sono andate le2 del GP d’di. GP2: i risultati (Credit foto – Dorna)1. Marco(Ducati Mooney VR46 Racing) 1:28.5332. ...