GP Austria | Libere 1 MotoGP | Zarco più veloce nella prima prova

(Di venerdì 18 agosto 2023) Andata già in archivio questatappa del GPdiche ha mandato in pista le1 di questo lungo weekend. Il piùdi tutti è stato il francese Johannche ha piazzato la sua Pramac Racing davanti al resto del gruppone. Bene, dopo le diverse polemiche delle settimane scorse, la Yamaha con Fabio Quartararo al secondo posto: il transalpino ha preceduto Maverick Vinales su Aprilia. Attardato, per adesso, il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati: il numero uno ha staccato l’ottavo tempo. GP1: tutti i tempi con la Pramac Racing che detta il passo Johann(Credit foto – pagina Facebook Johann)1 5 JohannFRA ...

Nella prima sessione di provedel Gran Premio d'svettano i due piloti francesi del lotto, Johann Zarco e Fabio Quartararo . Il pilota della Ducati è stato il solo a scendere sotto i 90 secondi netti fermando i ...Johann Zarco su Ducati Pramac si è aggiudicato le prime provedel Gran Premio d'. Il francese ha girato in 1:29.838, precedendo la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo (+0.339) e l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (+0 - 411). Aleix ...... gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW MotoGP 2023: classifica piloti, costruttori e team Calendario MotoGP 2023: circuiti, date, risultati, test Risultati delle Prove2 del GP d'2023 Sabato ...

FP1, Zarco il più veloce. 5° Bezzecchi, 8° Bagnaia Sky Sport

I piloti della MotoGP scendono in pista alle 10:45 per la prima sessione di prove. Libere 2 in programma alle 14:55 (decisive per stabilire i 10 piloti che accedono… Leggi ...Johann Zarco su Ducati Pramac si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio d'Austria. Il francese ha girato in 1:29.838, precedendo la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo (+0.339) e ...