“Governo inconcludente | altro fiasco sul caro carburanti” | l’intervista a Misiani Pd

(Di venerdì 18 agosto 2023) Senatore Antonio, responsabile economico del Pd, secondo lei serve un intervento delcontro ilo ormai è tardi?“Stiamo ai fatti. IlMeloni l’autunno scorso ha eliminato il taglio delle accise deciso dalDraghi per contenere il costo dei. A gennaio hanno varato, in pompa magna, un decreto legge Trasparenza che nelle intenzioni del ministro Urso avrebbe dovuto risolvere il problema dei prezzi. A 8 mesi di distanza, gran parte di quel provvedimento è rimasta sulla carta e l’unica misura attuata, l’obbligo di esporre il cartello con i prezzi medi, si è rivelata un flop, tanto è vero che sono 17 giorni che benzina e diesel aumentano ininterrottamente. Che fine ha fatto l’app prevista dal decreto Trasparenza per ...