Golf | Daniel Brown in fuga dopo 36 buche dell’ISPS Handa World Invitational Crolla De Leo

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Iisti del DPTour continuano a darsi battaglia nell’ISPS2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari). L’evento nordirlandese nato nel 2019 vede al comando un leader incontrastato. Si tratta di. L’inglese prova già ladue round, balzando in testa con lo score di -11 (130 colpi)., che ha chiuso le fatiche giornaliere trovando un solido -4, vanta addirittura 6 lunghezze di margine sul connazionale Alex Fitzpatrick e sullo spagnolo Angel Hidalgo. Quarta posizione con il punteggio di -3 per lo scozzese Connor Syme, per l’iberico Adrian Otaegue, per il danese Rasmus Neergaard-Pettersen, e per gli inglesi John Parry ed Eddie Pepperel. Sul percorso par 70 del ...