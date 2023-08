Giurdignano | Crifiu in concerto Corigliano d' Otranto | Narcisi e camomille

... nelle prossime settimane i, dopo il live a Priverno, si esibiranno venerdì 4 agosto al ... del 15 agosto in Piazza Dante a Castro Marina, del 18 agosto in Piazza Municipio ae del 24 ...... nelle prossime settimane i, dopo il live a Priverno, si esibiranno venerdì 4 agosto al ... del 15 agosto in Piazza Dante a Castro Marina, del 18 agosto in Piazza Municipio ae del 24 ...

Giurdignano: Crifiu in concerto Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Venerdì 18 agosto (ore 22 – ingresso libero) in Piazza Municipio a Giurdignano, i festeggiamenti per il patrono San Rocco si concludono con il ...