Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «non dureranno a lungo» | rivelazione

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sono pronti a tornare in tvdal momento che saranno i conduttori della prossima edizione di Ex on the Beach Italia, che andrà in onda su Paramount+ a novembre 2023. La coppia sostituirà Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Una nuova avventura li attende altrove dopo essere stati fatti fuori da Grande Fratello. L'influencer è reduce della sua esperienza come inviata social dell'ultima edizione Vip del reality show, mentre l'ex Velino di Striscia la Notizia conduceva il pre show GF Vip Party insieme a Soleil Sorge. Una bella avventura televisiva li attende e questo li rende orgogliosi. Il settimanale NuovoTv ha riportato alcune rivelazioni fatti dai più maligni sui social: "Visto le loro continue crisi di coppia, non. Da conduttori ...