Giugliano | ds Amodio | “Lavoriamo per altro colpo importante Ma ci aspettavamo più abbonamenti”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ildi mister Raffaele Di Napoli lavora in vista della seconda stagione in Serie C. L’esordio ci sarà venerdì 1 settembre alle ore 20.45 allo stadio De Cristofaro contro il Sorrento. Il club, guidato dalla famiglia Mazzamauro, ha allestito una rosacon l’obiettivo dichiarato di entrare nei playoff. Ai microfoni di Teleclubitalia parla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...tra ile Gladestony prosegue: il classe 1993 resterà uomo chiave nello scacchiere di Raffaele Di Napoli anche in futuro. Il club gialloblù, come anticipato dal direttore sportivo......tra ile Gladestony prosegue: il classe 1993 resterà uomo chiave nello scacchiere di Raffaele Di Napoli anche in futuro. Il club gialloblù, come anticipato dal direttore sportivo...

Giugliano, Amodio: “Affascinanti i derby all’inizio. Voglio sentire la bolgia” DerbyDerbyDerby

Il 3 settembre derby casalingo con il Sorrento e il 17 settembre sempre fra le mura amiche contro la Juve Stabia. Due derby subito al pronti-via per il Giugliano nel girone C di Serie C. E il club si ...In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di tuttoc.com, il Ds del Giugliano Antonio Amodio ha fatto il punto della situazione non solo per quel.