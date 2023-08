Gimbo Tamberi vuole l’oro ai Mondiali | «Senza mio padre ho una pace mentale inedita»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gianmarcoha ritrovato il salto dentro di sé. Si è svegliatodolori. «Né alle gambe né alla schiena: è la prima volta che mi capita in 31 anni, una cosa pazzesca», dice oggi nell’intervista al Corriere della Sera. A Budapest lo attende il tentativo di conquistare l’unica medaglia d’oro che manca alla sua collezione: il Mondiale. «È il mio chiodo fisso dall’inizio della preparazione, quando l’anno scorso abbiamo impostato il lavoro con il nuovo team. Non ho mai vinto nessuna medaglia, però io non ne voglio una qualsiasi. Deve essere d’oro», dice a Gaia Piccardi. Perché «sto bene, e questo mi basta. Il Mondiale si vincerà intorno a 2,37: non penso che mi manchi molto». Mentre il salto perfetto «esiste e va fatto nel posto giusto, al momento giusto, approfittando di una serie di fattori favorevoli». La nuova guida ...

Morro d'Oro. L'Abruzzo risponde all'appello di ". Il "fan Club" seguirà il Campione di Salto in alto ai Mondiali di atletica leggera a Budapest, a partire dalle qualificazioni in programma domenica 20 agosto dalle 10.35. La nuova guida tecnica parla della nuova guida tecnica, l'ex saltatore Giulio Ciotti: ...In pedana invece i fari saranno puntati soprattutto sul capitano azzurro Gianmarco, ... '' sembra aver già ritrovato una certa continuità e proverà ancora una volta ad inserirsi nella ...

