Gianni Rivera gli ottant' anni dell' eterno Golden Boy

(Di venerdì 18 agosto 2023) Festeggia il numero 10 per eccellenza del nostro calcio, la bandiera del Milan, il primo italiano a vincere il Pallone d'Oro, l'uomo che, con un suo gol alla Germania Ovest nel 1970, ha segnato un'epoca del nostro Paese

1943 -: Nato ad Alessandria, esordio in serie A a meno di sedici anni, calciatore simbolo del Milan, con 501 presenze e 122 reti. Pallone d'oro nel 1969, nel 2004 viene inserito nella ...'Tra le cose belle, incancellabili del #Novecento c'è anche. Intelligenza e carattere in campo e fuori. Lealtà al suo #Milan e nell'impegno politico - istituzionale. E #ItaliaGermania4a3…e tanto altro. Buon compleanno, e giù ...'Tra le cose belle, incancellabili del #Novecento c'è anche. Intelligenza e carattere in campo e fuori. Lealtà al suo #Milan e nell'impegno politico - istituzionale. E #ItaliaGermania4a3…e tanto altro. Buon compleanno, e giù ...

Gli 80 anni di Gianni Rivera, mito di un calcio dove non vinceva solo il denaro. «La Nazionale Ci ... Il Sole 24 ORE

L’ex Golden Boy Gianni Rivera, 80 anni domani, non vede l’ora di allenare e si candida per il ruolo di ct della Nazionale La panchina della Nazionale è ancora… Leggi ...Buon compleanno a Gianni Rivera che compie oggi 80 anni. Primo italiano a vincere il Pallone d’Oro, capitano del Milan, in nazionale è stato, fra tutte le altre cose, autore del meraviglioso gol di ...