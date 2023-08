Gianni Rivera | gli 80 anni del Golden Boy | vera icona del Milanismo

Buon compleanno ache compie oggi 80 anni. Primo italiano a vincere il Pallone d'Oro, capitano del Milan, in nazionale è stato, fra tutte le altre cose, autore del meraviglioso gol di ...Il 18 agostocompie ottant'anni, per l'occasione ripercorriamo le tappe della sua carriera attraverso un'intervista di Matteo Liberti al grande campione, tratta dagli archivi di Focus Storia. ...ALESSANDRIA - ' Ormai sono due giorni che mi fanno gli auguri '. Già ieri sulle principali testate nazionali il grande calciatore del Milan e della Nazionalesi è raccontato per i suoi 80 anni che il 'Golden Boy' compie proprio oggi, 18 agosto. Insieme a Umberto Eco è, di sicuro, l'alessandrino più conosciuto e famoso in Italia e nel mondo . '...

Gianni Rivera: "Mi propongo per fare il CT della Nazionale, se mi chiamano vado subito" RaiNews

Chiedi chi era Gianni Rivera, che oggi compie ottant’anni. Innanzitutto: è stato uno dei tre-quattro calciatori più forti della storia del nostro calcio. Rivera, Baggio, Totti, questa la triade. Senza ...L’ex Golden Boy Gianni Rivera, 80 anni domani, non vede l’ora di allenare e si candida per il ruolo di ct della Nazionale La panchina della Nazionale è ancora… Leggi ...