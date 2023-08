Gianluca Vialli | l’ultima rivelazione arriva dritta al cuore | tifosi di nuovo in lacrime

(Di venerdì 18 agosto 2023) A distanza di mesinon smette di commuovere isu di luial. A distanza di mesi dalla sua morte,continua a far parlare di sé. Il campionissimo italiano, tra gli sportivi nostrani più amati di tutti, ha lasciato neidi tutto il mondo del calcio un ricordo indelebile. Arricchito anche dalla cavalcata dell’Italia ad Euro2020, terminata con la vittoria che molti azzurri dedicarono proprio all’amato, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas. Ogginon c’è più ma il suo ricordo è perenne ed attualissimo. Il suo nome, di tanto in tanto, rimbalza e torna sempre di ...

Altro premio dedicato sarà quello del miglior attaccante, in ricordo di. Il fratello Giovanni ha detto: ' Dopo la morte di, siamo stati subissati di richieste e siamo felici ...Qui l'articolo di Alberto Gafurri: Quell'abbraccio consull'erba di Wembley, io, non lo scorderò mai. Insieme all'urlo liberatorio di Marco Tardelli dopo il 2 - 0 sulla Germania e, in ...SANREMO - In occasione della partita di calcio ' The Legend' , che si terrà il 10 settembre a Reggio Calabria, nello Stadio Granillo, per commemorare il grande calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del ...

Baggio e il ricordo di Vialli: Un episodio mi commosse, quando mio ... Sport Fanpage

RIETI - La 31^ edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17 è stata presentata questo pomeriggio a Rieti presso la sala ...Domenica 10 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria si terrà la partita The Legend Gianluca Vialli, in memoria della leggenda della Sampdoria, scomparsa pochi mesi fa. Come riportato ...