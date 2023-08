Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello?

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il celebre giornalista e personaggio televisivopotrebbe presto varcare la celebre porta rossa di Cinecittà per entraredel. Un annuncio che ha sorpreso molti, data la personalità sopra le righe del giornalista.: un personaggio sopra le righe Conosciuto per le sue partecipazioni e ospitate in diversi programmi televisivi, il nome diè sempre stato sinonimo di trasgressione e originalità. La sua personalità eccentrica e il suo modo di fare televisivamente “geniale” promettono di rendere l’edizione delancora più interessante. Nello stesso tempo, il giornalista non ha mai nascosto la sua ...