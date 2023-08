Getafe | Bordalas risponde a Xavi | “I dati sul possesso palla non mi interessano Non faccio niente di illegale”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sono passati cinque giorni, ma lo 0-0 trae Barcellona fa ancora discutere i diretti interessati. Dopo le parole disul tempo effettivo, sul gioco degli avversari e sull’arbitraggio, l’allenatore degli Azulones, Josèè tornato a parlare del match ai microfoni di Onda Cero, sottolineando che “le nostre menti sono già sulla prossima partita, il Barcellona è già il passato”. Però le polemiche sono ancora vive e il tecnico: “Ci sono sempre dichiarazioni, non mi riferisco a quest’ultime, che provano a condizionare. Ho molta esperienza ed è la realtà. Se il Barcellona ci avesse battuto, non si sarebbe detto proprio”. Secondo“ci sono state molte partite della prima giornata con un tempo effettivo minore rispetto alla ...

A riprova che Getafe-Barça non è stata una partita tranquilla ci sono le espulsioni di Raphinha e Jamie Mata (del Getafe) e anche dello stesso Xavi. Secondo il tecnico del club catalano, l'arbitro al Coliseum Alfonso Perez andrà in scena Getafe-Barcellona, gara valida per la prima giornata della Liga 2023-2024: calcio di inizio alle ore 21:30. Da una parte, la formazione di José

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, ha analizado en los micrófonos de Onda Cero su nueva temporada en el conjunto azulón, así como su estreno liguero frente al FC Barcelona de Xavi Hernández ante