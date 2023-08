Genoa | un attaccante nel mirino della Feralpisalò | Sturaro in Turchia

...numerazione della nuova stagione la maglia più importante è andata sulle spalle dell'... domani c'è il debutto in campionato a Genova contro il, Gonzalez vuole farsi trovare pronto e ......è ancora scritta la parola fine perché l'neroverde ha espresso fortemente il suo desiderio di vestire il bianconero. Napoli - Gabri Veiga è invece tutto fatto, come Malinovskyi ale ...... originario di Chibombo, in Zambia, Kingstone - questo il ritratto del club - è undalla ... su Colombo però, principale obiettivo rossoblu, ora non c'è solo ilma anche il Monza. Nei ...

Kouamé, il Genoa non molla. I liguri ci proveranno fino alla fine, ma la Viola… Viola News

Il Genoa resta attivissimo non solo sul fronte calciomercato, ma anche sui movimenti dirigenziali. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, i rossoblu sarebbero vicinissimi ad accogliere Gianluca Petra ...Chiusura della campagna abbonamenti per il Genoa, neopromosso in A insieme a Frosinone e Cagliari. Cifre storiche per il sodalizio genovese TRAGUARDO. All’epilogo della campagna abbonamenti 2023-24, i ...