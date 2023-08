Genoa | trovato l’accordo per Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi sarà presto un nuovo calciatore del. Il club hal'accordo con il Marsiglia, club che detiene il cartellino del centrocampista: arriverà a Gen0va con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. ...Tanti hannogià posto, ma ancora in parecchi cercano sistemazione così come molti club in ... Il classe 2002 ha parecchi estimatori, in questo momento Cagliari esono tra le pretendenti ...... grazie ad un mercato scoppiettante, ora ilpotrebbe accogliere un volto nuovo anche in dirigenza. Secondo quanto riporta SportItalia , il club rossoblù avrebbel'accordo con Gianluca ...

Alessandra Massa, centrocampista offensiva classe 2002 del Genoa, è tornata quest'estate in rossoblu. la nostra video-intervista ...'Crediamo nelle nostre potenzialità, ma dobbiamo dimostrare in campo chi siamo', ha concluso il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - ...