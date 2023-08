Genoa | Gilardino | 'Malinovskyi? Non sta a me presentarlo Messias sarà importante'

Per il match,ha recuperato Biraschi e Bani ma rischia seriamente di perdere Vogliacco e ...Lo ha detto il tecnico del, Albertoin conferenza stampa alla vigilia del debutto in Serie A contro la Fiorentina. Un appuntamento da ex per Gila, che non nasconde l'emozione e le ...Albertoha esordito così dinanzi ai cronisti nella conferenza stampa alla vigilia del suo debutto in serie A e del ritorno delnella massima serie. Ecco quanto riportato da TMW. ...

Genoa, Gilardino: “Vogliamo fare bene. Retegui Ecco come lo accendo…” ItaSportPress

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato dell’ex Milan Junior Messias. PAROLE – «Messias dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Mi auguro di ...C'è grande attesa in casa Genoa per il ritorno in Serie A dopo la promozione targata Alberto Gilardino. Domani sera i liguri ospiteranno la Fiorentina in un match complesso quanto affascinante come ...