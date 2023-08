Genoa-Fiorentina oggi | orario | dove vederla in tv e streaming | formazioni

(Di venerdì 18 agosto 2023) I rossoblu neopromossi puntano sulla coppia d'attacco formata da Gudmundsson e Retegui Ilospita laalle 20.45nell’anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoblu, neopromossi, puntano sulla coppia d’attacco formata da Gudmundsson e Retegui. I viola, lo scorso anno finalisti sconfitti in Conference League e Coppa Italia, affidano le redini della squadra al brasiliano Arthur. Le(3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano. La partita sarà trasmessa in diretta ...

