Genoa-Fiorentina | Gilardino | “Sono emozionato L’obiettivo è la salvezza”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Come tutti gli esordi c’è emozione. Domani sarà una bella sfida, la prima di un lungo percorso e bisogna goderselo nel modo giusto, con la giusta consapevolezza di quello che dovremo fare all’interno della gara, con sacrificio e umiltà. Le stesse armi che ci hanno permesso di raggiungere questo grande traguardo la scorsa stagione. Dobbiamo mantenere il Dna, lo spirito e l’identità della scorsa stagione”. Lo ha detto il tecnico del, Albertoin conferenza stampa alla vigilia del debutto in Serie A contro la. Un appuntamento da ex per Gila, che non nasconde l’emozione e le insidie dell’incontro: “Affronteremo una squadra forte e questo è un dato di fatto. È stata finalista di Conference e di Coppa Italia e lavorano insieme da tre anni, inoltre hanno avuto innesti importanti e un ottimo allenatore come ...

Roma, 18 ago. Domani quattro partite in serie A. Empoli - Verona (18.30), Frosinone - Napoli (18.30),(20.45), Inter - Monza (20.45). Queste le probabili formazioni PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - VERONA Sabato 19 agosto, ore 18:30 EMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, ...... Scatragli, Manganiello; VAR: Valeri, AVAR: Gariglio); Frosinone - Napoli (sabato 19 ore 18.30): Marcenaro di Genova (Cecconi - Bercigli, La Penna; VAR, Di Paolo, AVAR: Serra);(...Il presidente dellaincontrerà i giocatori e Vincenzo Italiano e saluterà i nuovi acquisti alla vigilia del debutto in campionato domani sera contro il: Commisso sarà in tribuna a ...

L'emozione della prima in Serie A da tecnico, dopo aver trascinato il Genoa alla promozione. Per Alberto Gilardino quella di domani sera contro la ...Mentre la Fiorentina si affiderà ancora una volta ai propri canali social per far parlare Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro il Genoa l'ex viola Alberto Gilardino, ...