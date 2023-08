(Di venerdì 18 agosto 2023) Colpo del Grifone, che riporta in Serie A il calciatore ucraino Ruslantorna in Serie A e al Fantacalcio. L’attaccante ucraino è ad un passo dal trasferimento al. Dopo esser stato accostato a Torino e Bologna, il suo destino sarà in rossoblù. Ilinfatti ha acquistato Ruslan. Il centrocampista ex Atalanta lascia l’Olympique Marsiglia e sbarca in Italia. Il Grifone per avereha messo sul piatto 10 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. La trattativa è andata a buon fine, nelle ultime ore è stato registrato anche l’interesse da parte del Besiktas, ma il trequartista ucraino e la sua famiglia hanno preferito ancora il nostro Paese. Dunque siamo ai dettagli burocratici: intorno alle 12 di oggi il giocatore (arrivato ieri in città) si è ...

Ilinfatti ha acquistato Ruslan Malinovskyi . Il centrocampista ex Atalanta lascia l'Olympique Marsiglia e sbarca in Italia. Il Grifone per avere Malinovskyi ha messo sul piatto 10 milioni di ...Il giocatore in questo momento è in viaggio dalla Francia e sosterrà le visite mediche nel pomeriggio a ......nel massimo campionato nostrano e già a segno in Coppa Italia davanti ai tifosi del, ... C'è chi l'ha già, c'è chi la farà soltanto al termine della finestra di mercato, ma l'asta del ...

Genoa, fatta per Malinovskyi Tiscali

Ruslan Malinovskyi torna in Serie A e al Fantacalcio. L'attaccante ucraino è ad un passo dal trasferimento al Genoa. Dopo esser stato accostato a Torino e Bologna, il suo destino sarà in rossoblù.Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A, che vedrà il Grifone sfidare la Fiorentina sabato sera a Marassi: "È normale che come tutti gli esordi c’è emozi ...