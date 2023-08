Genoa | campagna abbonamenti da record chiusa a quota 27 777

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Al raggiungimento della cifradi 27.777 abbonati, la Società chiude ufficialmente la “bellissimA”2023/24. Tutto ilCFC ringrazia i tifosini per la grande dimostrazione di affetto manifestata“. Questa la nota del, che ha celebrato un traguardo storico in vista della stagione 2023/2024. Con 27.777, è stato infatti stabilito ildel club nonché quello cittadino (appartenente alla Sampdoria, nella stagione 1992/1993). Particolarmente entusiasta anche la proprietà, il gruppo finanziario americano 777 partners, omaggiato proprio con un riferimento numerico. Le buone notizie però non sono finite poiché a breve verrà ufficializzato l’arrivo di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino ha ...

Cifra Record, chiude la Campagna Abbonamenti - Genoa Cricket

