GdS – Renato Sanches | “La Roma è il posto giusto per me I tifosi mi caricano” – Forzaroma info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste | foto e video

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 agosto 2023) 2023-08-16 21:20:37 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Il neo acquisto giallorosso ha parlato per la prima volta ai microfoni del club: “Abbiamo l’obiettivo di vincere in qualsiasi competizione. Mi sento pronto” Dopo Leandro Paredes, è il turno di. Il centrocampista portoghese, ha rilasciato le sue prime parole in giallorosso ai canali ufficiali della: Come ti senti ad essere un nuovo calciatore della?“Ciao a tutti. Mi sento bene e sono contento di essere qui in questo grande club italiano. Imi hanno accolto molto bene e mi sento molto motivato di essere qui”. Cosa ti ha convinto a scegliere la?“Come ho detto prima, è un grande club italiano e ho parlato sia con il mister ...