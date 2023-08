Gb | infermiera condannata per l' omicidio di sette neonati

(Di venerdì 18 agosto 2023) Un'inglese di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole di aver uccisoe tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester ...

Lucy Letby, un’infermiera neonatale di 33 anni, è stata condannata per l’omicidio di sette neonati e per aver tentato di ucciderne altri sei. La donna avrebbe assassinato cinque maschi e due femmine n ...Un'infermiera inglese Lucy Letby, 33 anni, è stata giudicata colpevole della morte di sette neonati e di aver tentato di ucciderne altri sei bambini. Secondo la BBC, i crimini sono avvenuti tra giugno ...