Gastroenterite | sintomi | cause e cura

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ogni giorno entriamo in contatto con altre persone, ma anche con tanti utensili condivisi con conoscenti o perfetti sconosciuti. I bambini poi, amano esplorare, e specie nei primi anni di vita, non è insolito vederli portare alla bocca tutti gli oggetti che trovano sotto mano. Il rischio però è di contrarre con più facilità delle infezioni, causate dai microrganismi presenti su superfici e alimenti. Le infezioni a carico del tratto gastrointestinale, come ad esempio le gastroenteriti, possono essere piuttosto fastidiose e spiacevoli per via della sintomatologia, che comprende nausea, vomito, diarrea. Si manifestano con frequenza e possono riguardare sia adulti che bambini, seppur l’incidenza risulta essere maggiore in questi ultimi. La comparsa di unaè dovuta all’azione di virus o batteri, a seconda del caso, e in virtù delle possibili conseguenze di ...