Garcia presenta la trasferta di Frosinone | chi al posto dell’indisponibile Kvara?

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoKvichatskhelia non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del. Il calciatore georgiano, nell’allenamento di stamani a Castel Volturno, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato per un affaticamento muscolare. Ed allora, la prima press conference di Rudi, alla vigilia del suo esordio ufficiale sulla panca azzurra, ha avuto un tema benifito: chi aldel georgiano? “Vi dico che Raspadori sarà in campo dal primo minuto, anche Elmas in preallarme – ha dichiarato il tecnico francese. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, aspettando l’inserimento graduale degli ultimi arrivati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

