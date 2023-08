Garcia | «Per Kvaratskhelia solo prudenza | la risonanza mostra che è tutto normale»

(Di venerdì 18 agosto 2023) La prima conferenza di Rudida allenatore del Napoli inizia subito con un’amara notizia. Khvichanon prenderà parte alla trasferta di Frosinone. Nella prima giornata di Serie A, infatti, il Napoli sarò ospite del Frosinone al Benito Stirpe. Tuttavia il georgiano sarà assente per un affaticamento muscolare. Il tecnico del Napoli ha però rassicurato sulle condizione di. Si tratta di un affatticamento e per precauzione non ci sarà alla prima di campionato. Laattesta che non ci sia niente di grave. Queste le parole di Rudi: «Non vediamo l’ora di cominciare, ci manca la vera competizione che arriva domani a Frosinone. Avversario tosto, con tanto entusiasmo. Quando arrivi in Serie A c’è tanta voglia da parte di loro, ma dovremo essere alla loro altezza. ...

