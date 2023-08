Garcia | «Lozano la miglior stagione l’ha fatta giocando a sinistra | al Psv»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nella prima conferenza stampa stagionale, la curiosità per il Napoli di Rudiè tanta. I giornalisti in sala stampa hanno chiesto informazioni anche sui nuovi arrivati. Prima di tutto su Gabri Veiga, su cui però ancora nulla è ufficiale. Per questo motivoha glissato sullo spagnolo. Poi anche su Cajuste e Natan. Il centrocampista fornisce al tecnico del Napoli delle soluzioni tattiche in più rispetto all’anno scorso, il difensore brasiliano invece ha sulle spalle l’onere di sostituire Kim Min-Jae. Le parole di: «Cajuste giocava in Francia, anche lui non parla la lingua. Per Natan è un po’ più difficile, arriva dal Brasile, i campionati lì sono diversi, diamo a entrambi un po’ di tempo per ambientarsi anche con i compagni. Hanno bisogno di un po’ di tempo per essere operativi al 100%. Però sono pronti». Il tecnico ha ...