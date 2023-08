Garcia ha recuperato tutti gli infortunati | risposta importante alle polemiche estive Repubblica

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il Napoli hagliin vista dell’esordio in campionato a Frosinone in programma domani18.30. Ne scrive l’edizione napoletana dipartendo dal rientro in gruppo di Anguissa. L’infortunio rimediato a Castel di Sangro (distrazione di primo grado al soleo della gamba destra) è già un ricordo. Il camerunense è guarito e ieri pomeriggio si ènato assieme ai compagni. Se dovesse replicare pure questa mattina nel corso della rifinitura, potrebbe strappare in extremis la maglia da titolare a Frosinone. Rudilo aveva detto al termine del ritiro a Castel di Sangro e sta per tagliare il traguardo di tutta la rosa a disposizione (tranne Gaetano, reduce da una frattura al metatarso rimediata lo scorso 4 giugno contro la Samp) in ...

(dal 5 st Rudiger A.), Alaba D.,F., Valverde F., Tchouameni A., Camavinga E. (dal 26 st ... Nel primo tempo abbiamotanti palloni. La squadra è a suo agio a giocare in questo modo e ...mentre Kvaratskhelia, dovrebbe essere. Rudidovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Ostigard e Rrhamani e sulle ...AGI - Un cimitero di 5 mila croci tra le colline della valle di Mirandilla, a Santo Domingo de Silos a Burgos, in Spagna, è diventato il luogo più iconico, frequentato e attraente da quando nel 2015 ...

Napoli, Garcia sorride: Anguissa ha recuperato, il report da Castel Volturno AreaNapoli.it

Anguissa ha svolto l'intera seduta in gruppo e dunque dovrebbe essere pronto per la sfida contro il Frosinone. I campioni d'Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo S ...Dopo aver recuperato dall'infortunio e svolto per diversi giorni lavoro differenziato, il centrocampista è ora pronto a mettersi a disposizione di Garcia ...