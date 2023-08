Gabri Veiga | la delusione di Marca | “ceduto per meno della clausola”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Anche i media spagnoli confermano la chiusuratrattativa di. Tuttavia non sono contenti quanto gli italiani e soprattutto quanto i tifosi del Napoli.infatti non nasconda laper una trattativa in cui il Celta sembrava essere irremovibile rispetto alle sue richieste. Il muro 40 milionirescissoria sembrava impossibile da abbattere. Ma il lavoro paziente di De Laurentiis e di tutta la squadra mercato ha invece centrato l’obiettivo.al Napoli per 36 milioni, 30 di parte fissa e sei di bonus. Scrive un indispettito: “è già storia al Celta. Il centrocampista, dopo lunghe trattative, giocherà nel Napoli nelle ...

Dopo Natan e Jens Cajuste il Napoli è a un passo da. Il club azzurro ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo. Il costo dell'operazione per i campioni d'Italia sarà di 30 milioni di euro ...Il Napoli è un passo da. Lo scrive il quotidiano 'As'. Secondo i media spagnoli, è stato raggiunto l'accordo fra i partenopei e il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo sulla base di 35 milioni di euro,...Agli spagnoli andranno 35 milioni di euro, bonus inclusi NAPOLI - Il Napoli è un passo da. Secondo "As", c'è l'accordo fra i partenopei e il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Adesso si attende il sì del giocatore ...

Ora mancano gli ultimi passaggi con l'agente del giocatore, ma c'è grande ottimismo anche perché il Napoli usufruirà del decreto crescita.Dopo Natan ("Mi ispiro a Thiago Silva", ha detto il difensore brasiliano erede di Kim) e Jens Cajuste ("Posso giocare in più ruoli", le parole del 24enne centrocampista svedese) il Napoli è a un passo ...