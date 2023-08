Gabri Veiga è del Napoli | visite mediche tra domenica e lunedì

(Di venerdì 18 agosto 2023)è un calciatore del, come annunciato da Fabrizio Romano. Trale. Ecco cosa scrive Radio Punto Nuovo. Dopo una nottata di contatti, iled il Celta Vigo hanno raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo del promettente. Il centrocampista spagnolo si unirà agli azzurri sulla base di 30 milioni di euro, più 6 milioni di bonus raggiungibili già nel corso della prossima stagione. Presente anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che spetterà al Celta come “premio” e riconoscimento per il suo sviluppo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, nelle prossime ore comincerà l’iter burocratico e il tanto ...

ha preferito il Napoli alla concorrenza di Real, City e Chelsea: il retroscena di mercato sul centrocampista spagnolo Ormai è fatta,sarà un nuovo calciatore del Napoli. E' ...Adesso è fatta per davvero. Sono stati giorni di attesa da parte dei tifosi del Napoli, ma ora potranno accogliere il loro nuovo centrocampista. Si tratta dello spagnolo, pronto a trasferirsi dal Celta Vigo alla corte di Rudi Garcia. Il club azzurro ha chiuso l'affare da 36 milioni di euro, divisi tra una parte fissa e il bonus in percentuale sulla futura ...Calciomercato Napoli . Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento di. Il talentuoso centrocampista spagnolo sarà dunque un nuovo rinforzo per il centrocampo di Rudi Garcia ed è atteso il suo arrivo in Italia.al Napoli, cifre e dettagli ...

Meno di 24 ore e il Napoli tornerà in campo allo Stirpe di Frosinone per la nuova stagione di Serie A. L'obiettivo è difendere il tricolore che è stato conquistato nell'ultima annata da Luciano ...Verso la fumata bianca. Il Napoli ha raggiunto un'intesa di massima con il Celta Vigo per Gabri Veiga. Il centrocampista galiziano, che da tempo aveva dato il suo placet per il trasferimento in ...