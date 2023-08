Gabri Veiga | approdo al Napoli imminente | a breve le visite mediche

Agli spagnoli andranno 35 milioni di euro, bonus inclusi NAPOLI - Il Napoli è un passo da. Secondo "As", c'è l'accordo fra i partenopei e il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Adesso si attende il sì del giocatore ...Commenta per primo Il Napoli si muove e mette al sicuro il centrocampo, conin arrivo dal Celta Vigo . Il classe 2002 va ad aggiungersi ad una folta batteria di centrocampisti , che non ha ancora visto nessuna uscita in questo mercato a fronte dell'innesto di Jens ...Accordo con il Celta Vigo per il centrocampista 21enne: le cifread un passo dal Napoli. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il club campione d'Italia ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo. ...

Con il tutto fatto giunto tra Napoli e Gabri Veiga ora Rudi Garcia completa il centrocampo: il tecnico ridisegna il reparto dopo i nuovi innesti in rosa ...Agli spagnoli andranno 35 milioni di euro, bonus inclusi NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli è un passo da Gabri Veiga. Secondo 'As', c'è l'accordo fra ...