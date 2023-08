Furto di pneumatici a Monte di Procida | due persone arrestate

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ondata di furti didi: Autorità locali indagano mentre residenti temono aumento dei reati simili I carabinieri della stazione didihanno arrestato perG.V. e G.D.A., di 44 e 54 anni. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, i due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione. Nel cofano della loro auto 4, risultati provento di unappena commesso. In auto anche arnesi e attrezzi di ogni genere. V., già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e D.A. sono in attesa di giudizio.Glisono stati restituiti al proprietario della Smart cannibalizzata. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo ...