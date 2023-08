Frosinone-Napoli | rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia VIDEO

(Di venerdì 18 agosto 2023)ha presentato inla prima partita di campionato del suo. “Non vediamo l’ora, non solo io, ma tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione, che arriva domani a. Siamo contenti di iniziare, sappiamo che avremo un avversario tosto, una squadra con grande entusiasmo, che arriva da un grande campionato in B. Kvaratskhelia? Solo questione di prudenza, ha saltato un po’ di allenamenti e di gare, ha giocato 70? l’ultima gara, ma anche se la risonanza mostra che è tutto normale, sente un fastidio. Non lo rischiamo”. Di seguito, ildelle parole del tecnico francese. SportFace.

Problema fisico per Kvaratskhelia che non ci sarà con il. IL REPORT - Seduta mattutina per ilal SSCN Konami Training Center. I campioni d'Italia esordiranno in campionato domani 19 ...Kvara out aDal sito delnotizia dell'ultimo minuto: Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di ...Mentre domani sarà arancione in 9 città:, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo; domenica si aggiungeranno Milano,e Torino. E' quanto evidenzia il bollettino del ministero ...

Conferenza Rudi Garcia Frosinone-Napoli: diretta su CalcioNapoli24.it CalcioNapoli24

"Siamo tra i favoriti, non i favoriti". Così Garcia ha posto il Napoli sui nastri di partenza: " partiamo tutti sulla stessa linea, noi puntiamo in alto. Eccezion fatta per Kim, i giocatori che ...Domani per noi solo la vittoria. Il mercato del Napoli Natan, Cajuste sono arrivati, io parlo solo della gara di domani. Per il mercato più di me sa Meluso. Più che favorita, siamo tra i favoriti ...