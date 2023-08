Frosinone - Napoli | in diretta la conferenza stampa di Rudi Garcia LIVE

Mancano poco più di 24 ore e finalmente si alzerà il sipario sulla Serie A 2023/24 . Ad aprire il campionato sarà la sfida dello stadio Benito Stirpe tra, rispettivamente la vincitrice della scorsa Serie B e la squadra campione d'Italia. Gli azzurri si presenteranno in campo con un volto nuovo, plasmato dal nuovo allenatore Rudi ...Neanche il tempo di iniziare ufficialmente la stagione e arrivano già i primi problemi per il. Rudi Garcia sarà costretto nella prima trasferta del campionato a rinunciare alla presenza di Kvaratskhelia , che verrà escluso dai convocati per un affaticamento ...Domani prende il via il campionato di Serie A 2023 - 24 con lo Scudetto sulla maglia del. Proprio altocca giocare la gara inaugurale sul campo del. Alle 12:30 presso il SSCN Konami Center di Castel Volturno in conferenza stampa mister Garcia presenta la sfida contro la neopromossa ...

Al via la A, sabato alle 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona: Campioni d'Italia subito in campo RaiNews

Seduta mattutina per il Napoli al SSCN Konami Training Center di Caste Volturno ... I Campioni d'Italia, come è noto, esordiranno in campionato domani, sabato 19 agosto 2023, contro il Frosinone allo ...Il Napoli continua la propria campagna acquisti e prepara un colpo in attacco: si attende una cessione per sbloccare l'affare ...