Frosinone-Napoli | i convocati di Garcia | out Kvara | Demme non inserito nella lista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilha diramato ladeiper la sfida contro il: outtskhelia e Gaetano, ma sorprende l’esclusione di. NOTIZIE CALCIO. Rudiha ufficialmente comunicato ladeiper, match di esordio degli azzurri in campionato. Nell’elenco non figurano gli indisponibilitskhelia e Gaetano, ma fa rumore l’esclusione di Diego. Il centrocampista tedesco, nonostante un contratto fino al 2024, sembra essere fuori dai piani del club partenopeo, che con questa scelta manda un segnale forte al giocatore.probabilmente sarà invitato a trovarsi una nuova ...

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Frosinone. Portieri: Contini, Gollini, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus. Non rientra nei piani del Napoli e allo stesso tempo non è riuscito a trovare l'accordo con un'altra squadra. È stato vicino all'Hertha Berlino. Garcia ha convocato il giovane Russo.

Sabato 19 Agosto alle ore 18:30, Frosinone-Napoli aprirà la nuova stagione Serie A 23/24. Gli azzurri di Rudi Garcia sono reduci dalla vittoria del terzo scudetto… Leggi ...Manca un solo giorno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le venti squadre si presentano al via con ambizioni rinnovate, anche se qualcuno ancora deve lavorare sul mercato per ...