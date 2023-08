Frosinone | Di Francesco | 'Per me è l'anno zero Il Napoli'

(Di venerdì 18 agosto 2023) Eusebio Di, tecnico del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il, gara d'esordio della Serie...

Eusebio Di, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida di campionato tra ile il Napoli . 'Giochiamo contro i Campioni d'Italia che vorranno sicuramente rifarsi quest'...L'allenatore del, Eusebio Di, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli. Lei credo vorrà una gara gagliarda e coraggiosa. oltre questo cosa servirà 'Giochiamo contro i ...(4 - 3 - 3) : Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di. NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...

FROSINONE; DI FRANCESCO: "COL NAPOLI ENTUSIASMO E CORAGGIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, detta la ricetta per provare a fermare il Napoli.Sarà fondamentale restare sempre dentro la partita". Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, detta la ricetta per provare a fermare il Napoli. "Dobbiamo ribattere colpo su colpo e non pensare ...