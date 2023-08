Frosinone | Di Francesco | “Esordio col Napoli? Servirà grande attenzione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Eusebio Di, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida di campionato tra ile il. “Giochiamo contro i Campioni d’Italia che vorranno sicuramente rifarsi quest’anno, noi invece lottiamo per la salvezza, le ambizioni e la forza delle due squadre sono diverse. Domani vorrò sicuramentecoraggio e entusiasmo, matattica. Penseremo solo a difenderci, abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli, speriamo di passare bene l’esame”. Ritorno in panchina? “Per me è l’anno zero, sono ripartito pensando solo al presente e non al passato. Il presente mi da tanto entusiasmo e positività e questa gara va affrontata cosi. Mi aspetto tanto calore dalla nostra gente, non al pari ma più dei tifosi del ...