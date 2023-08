Fratte | incidente sul raccordo autostradale | muore ragazza di 24 anni

Leggi su zon

mortale in scooter sulSalerno-Avellino, perde la vita unadi 24nel giorno di Ferragosto. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8 del mattino. La 24enne – come riporta Salerno notizie – è deceduta all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno intorno alle ore 3 della notte tra martedì e mercoledì. Sull'sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia di Stato. Intanto, un cugino della vittima ha postato sui social una foto dellacon le seguenti parole: "Margherita aveva da poco perso il suo papà e per aiutare la mamma ad affrontare un altro dolorosissimo lutto stiamo facendo una raccolta fondi per sostenere le spese funerarie. Appena possibile creeremo un post con link per la donazione".