Fraser insegue il sesto oro mondiale | Duplantis vuole vittoria e record

(Di venerdì 18 agosto 2023) Trentasei dei 44 campioni individuali di Eugene 2022 saranno in gara anche a Budapest: basta per affermare che la qualità della rassegna magiara sarà elevatissima. Alle porte ci sono nove giorni di ...

Shelly - Ann, giamaicana come 'Il Fulmine', a 36 anni e dall'alto dei suoi 152 centimetri,il sesto successo sui 100 (in otto edizioni, il primo a Berlino 2009), la specialità regina.

A 36 anni la campionessa vuole dominare ancora i 100 mentre nell’asta il fenomeno svedese punta a superarsi ancora. Occhio a Ingebritsen nei 1500 ...100 METRI – Shelly-Ann Fraser-Pryce si presenta per dare l’assalto al sesto ... 1500 METRI – Faith Kipyegon si presenta da primatista mondiale e insegue il terzo titolo iridato sulla distanza.