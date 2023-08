(Di venerdì 18 agosto 2023) Berretti, cappelli da pescatore e magliette sono un must apoiche' un'disenza precedenti per il periodo colpisce la regione e il dipartimento del Rodano, facendo scattare l'...

Francia: ondata di caldo a Lione, allerta arancione in citta' - Mondo

Berretti, cappelli da pescatore e magliette sono un must a Lione poiche' un'ondata di caldo senza precedenti per il periodo colpisce la regione e ...L'Europa si prepara a un'altra ondata di caldo torrido prevista per questo fine settimana, con temperature in ulteriore aumento. Si toccheranno punte di oltre 40 gradi in molti paesi, con un tasso di ...