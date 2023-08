Frammenti di Barcellona | l’antico | il nuovo e il modernista

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023): Tra senso comune e creativo caos –di una città in continua trasformazione che rivela la sua identità eclettica “Seny i Rauxa”: un solido comune buon senso e un folle, lucido caos creativo. In questo dualismo, si sintetizza la città di. Capitale della Catalunya, seconda città di Spagna,è senza dubbio una delle mete preferite dal turismo internazionale: grazie a un clima gradevole per quasi tutto l’anno e ad una rete di trasporti assolutamente capillare ed efficiente, essa si offre al turismo, assicurando organizzazione dei servizi, atmosfera informale, un patrimonio culturale ampissimo e un’esperienza gastronomica trasversale. Dalle origini cartaginesi, alle dominazioni romane, saracene, castigliane, dalla rivoluzione industriale alle guerre, fino alle Olimpiadi ...