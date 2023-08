Forza Italia | “Mastella doni lo stipendio” | il sindaco | “Da sempre sensibile alla beneficenza”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“È evidente che le parole di, benché chiare, non siano state comprese da. Ilsta facendo ‘orecchie da mercante’ per buttarla in caciara e nascondersi come. Per l’occasione, infatti, ha gettato nella ‘mischia’ anche l’assessore Serluca che a sua volta ha dovuto vestire i panni di ‘colei che non capisce’.In più l’assessore ‘nominata da tecnico’ a che titolo entra in una disputa di natura politica? Ed allora lo rispieghiamo aed ancheSerluca ma usando le stesse parole già utilizzate in precedenza:“Pur volendo giustificare gli aumenti dei componenti della Giunta, poiché comprendiamo che la politica ha dei costi elevatissimi, non giustifichiamo l’aumento della indennità del ...