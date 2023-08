Forte dei Marmi | il sindaco al Financial Times | Luogo di esilio per russi? Non ci siamo svenduti a nessuno

...in città, in questi giorni a Roma non c'è nulla di tutto ciò. Una leggera brezza, niente piogge e caldo. E allora Cosa sta succedendo Innanzitutto c'è una manutenzione che, a dispetto...''Abbiamo costruito una squadra, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto''. E' questo il messaggio rivolto ai tifosi da Rocco ...prossima settimana a Vienna dove la sua squadra affronterà l'andata...La replica del primo cittadino Bruno Murzi: "Siamo meta turistica di tutti fin dagli inizi del '900. Dopo la pandemia e la guerra il numero delle presenze russe è diminuito drasticamente"

Tragico incidente a Forte dei Marmi, muore in scooter nello scontro con un'auto LA NAZIONE

Mentre la Fiorentina si affiderà ancora una volta ai propri canali social per far parlare Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro il Genoa l'ex viola Alberto Gilardino, ..."Abbiamo costruito una squadra forte, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto". E' questo il messaggio rivolto ai tifosi da Rocco Commisso appena ...